Путин сравнил законы об иноагентах в России и США

Президент Владимир Путин заявил, что в России закон об иностранных агентах мягче, чем за рубежом – в частности, в США, где по этому закону Марии Бутиной грозило до 15 лет лишения свободы.

Слово дали корреспондентке «Царьград», которая не могла задать свой вопрос четыре года. Перед тем, как она начала задавать вопрос, Путин вспомнил об одном своем коллеге, который, отвечая на вопрос о том, как в России обстоят дела с правами человека, ответил: «Какого человека?»

Сам вопрос касался закона об иноагентах.

«Мы принимали закон об иноагентах, опираясь на международный опыт. Речь идет о том, чтобы просто зарегистрировать себя как иноагента, если получаешь деньги за границей. В США за это Бутиной грозит 12 лет», – заметил Путин.

Он отметил, что властям указывают на издержки закона, связанные в первую очередь с благотворительностью.

«Они правы, конечно, нельзя мешать людям, которые порядочным образом решают важные проблемы. А политическая деятельность должна быть легализована», – заявил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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