Песков призвал не спешить с выводами о законе о физлицах-иноагентах

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8 ноября, пятница | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о причастности датского террориста к крушению российского А321 над Синаем
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Осталось решить последнюю проблему «Северного потока – 2»
Высокий рейтинг России оказался занижен
Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы
Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Украина заблудилась на майдане
Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
В чем смысл испытаний на краповый берет
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь
Алексей Алешковский, сценарист
Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
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На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве
В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлеченияПодробности...
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