Песков призвал не спешить с выводами о законе о физлицах-иноагентах

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков призвал не делать «эвентуальные ужастики» в связи с обсуждением закона о физических лицах – иностранных агентах. Документ еще не подготовлен, подчеркнул представитель Кремля.

«В последнее время достаточно часто возникают опасения относительно правоприменения тех или иных законов, впоследствии многие из этих опасений не находят своих подтверждений. Поэтому давайте не будем делать какие-то «эвентуальные ужастики», а просто дождемся, когда будет завершена работа над этим законопроектом», – приводит его слова ТАСС.

«Законопроект будет еще прорабатываться, работа будет продолжена», – добавил Песков.

Отвечая на вопрос о рисках, которые может нести закон для зарубежных журналистов, Песков заметил, что эти люди являются сотрудниками иностранных СМИ, а не выступают как физические лица.

Ранее в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что верхняя палата российского парламента направит в Госдуму поправки, предполагающие введение административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в России на зарубежные средства и нарушающих законодательство. По его словам, эти физлица могут быть признаны иноагентами.

Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что в России закон об иностранных агентах мягче, чем за рубежом – в частности, в США.