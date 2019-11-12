Могерини призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США

Евросоюз должен быть готов при необходимости проводить военные миссии без поддержки США и НАТО, самостоятельно, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«ЕС всегда стремится к проведению военных операций с участием партнеров, но в случае необходимости он должен быть готов проводить военные миссии самостоятельно», – передает ее слова ТАСС.

Ранее во вторник Евросоюз также утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER).

В Европе неоднократно призывали создать армию ЕС. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель его поддержала.