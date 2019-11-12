ЕС утвердил проект собственной ПРО с космическими компонентами

Евросоюз на Совете на уровне министров обороны утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER), которая предназначена для отражения воздушных угроз последнего поколения.

«Проект системы «Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения» (TWISTER) утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия», – передает ТАСС заявление Совета.

Этот проект системы ПВО вошел в список из 13 новых военных проектов, которые были приняты в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

В феврале в Еврокомиссии предложили создать европейскую систему ПРО, к которой подключить в том числе Украину, Польшу и Латвию.