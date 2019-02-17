В Еврокомиссии призвали создать единую с Украиной систему ПРО

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от «Европейской народной партии» Манфред Вебер заявил, что нужно создать европейскую систему ПРО, к которой подключить в том числе Украину, Польшу и Латвию.

Он напомнил, что скоро может быть прекращено действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА «Новости».

«Если бы мы с французской и немецкой сторон предложили бы друзьям в Польше, Латвии и Украине тоже, только представьте, мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС», – заявил Вебер.

По его словам, пока это только «предложение и размышления».

В то же время создание единой системы ПРО он считает возможным «первым шагом к настоящему европейскому оборонному союзу», где жители Польши, Латвии и Украины будут знать, «что они могут полагаться на Францию и Германию и других».

«Это помогло бы снова воссоединить Европу», – заявил Вебер.

На Украине уже предлагали разместить на своей территории системы ПРО, однако ранее речь шла об американских комплексах ПВО.