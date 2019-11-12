«Победе» вновь предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор провел внеплановую проверку авиакомпании «Победа» и предписал ей изменить правила провоза ручной клади. Поводом для проверки стали жалобы нескольких пассажиров и депутата Госдумы Евгения Ревенко.

В Ространснадзоре по итогам проверки заключили, что нормы перевозки багажа и ручной клади «Победы» «не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». Ведомство предписало привести внутренние правила в соответствие с федеральными до 20 мая, сообщает «Интерфакс».

Напомним, по федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов, авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, и сверх этого некоторые вещи, например, дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости.

Однако «Победа» установила собственные правила, согласно которым в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. В авиакомпании отметили, что только такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800, из которых состоит парк «Победы», а перевозка вещей сверх этих габаритов «небезопасна и противоречит действующему законодательству».

В октябре 2019 года по запросу депутата Госдумы Евгения Ревенко авиакомпанию проверил Минтранс, который также выявил нарушения.

До этого Ревенко направил запрос в Транспортную прокуратуру, потребовав от авиационно-сервисной компании UTG компенсировать ущерб пассажирке, которую не допустили на борт, так как ручная кладь превышала предусмотренные правилами размеры.

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