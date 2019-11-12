Отец Ассанжа захотел обсудить с Россией помощь в освобождении сына

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил о желании связаться с российскими властями, чтобы получить дополнительную помощь для освобождения сына.

«Я был бы заинтересован, да. Но сейчас я хочу, чтобы он вернулся домой. Вы знаете, у него есть дети, которые не видели его несколько лет. Это плохо», – сказал Шиптон, отвечая на вопрос о заинтересованности в помощи для своего сына со стороны России, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не против того, чтобы поехать в Россию, если Ассанж получит там убежище, но хотел бы, чтобы Джулиан вернулся в Австралию.

Шиптон также рассказал о здоровье сына. «Он в плохом состоянии. После стольких лет преследований его здоровье сильно пострадало. Мы надеемся, что он сможет восстановиться, если обстоятельства быстро изменятся», – сказал он, уточнив, что в британской тюрьме Ассанжу оказывают медицинскую помощь, при этом юристы настаивают, чтобы помощь оказывалась теми врачами, которых выберет основатель WikiLeaks.

Ранее Ассанжу предсказали смерть в США до оправдательного приговора.

Напомним, 23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений.

Летом 2019 года Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks в США только на конец февраля 2020 года.

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