Опубликовано видео из квартиры историка Соколова

Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.

Также опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых историк избавляется от частей тела девушки. Показаны фотографии, сделанные в квартире – в том числе видно огнестрельное оружие, портрет девушки, похожей на Ещенко, бюст Наполеона.

Видео опубликовано на канале Следственного комитета на YouTube.

Ранее уже публиковалось видео, на котором Соколов выбрасывает части тела девушки в Мойку.

Историка арестовали по обвинению в убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко на два месяца. Предполагается, что преступление было совершено еще 7 ноября. Он застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.