Малышева прокомментировала странное поведение в аэропорту

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала свое странное поведение в аэропорту Краснодара.

«К большому сожалению, для многих, я не пью и не курю. А на издания, которые распространили лживую информацию о том, что якобы я в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в аэропорте Краснодара, буду подавать в суд», – сказала Малышева, передает «Вечерняя Москва».

Ранее СМИ писали, что телеведущая находится в аэропорту Краснодара якобы в состоянии алкогольного опьянения.

В конце октября актриса Лидия Вележева устроила скандал с сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево.