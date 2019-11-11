В Кремле назвали возможную дату встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения следующей встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не обсуждается, но лидеры могут встретиться 9 мая 2020 года.

«Пока эта тема в практическом плане не обсуждается», – сказал Ушаков в ответ на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, передает ТАСС.

Он также напомнил, что американского сторона рассматривает приглашение главе Белого дома на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.

«Мы еще подтверждения от американской стороны не получали, но такая возможность, как нам представляется, существует, и, как сказал сам Трамп, многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США с учетом того, что предвыборная кампания [в Штатах] будет активно набирать обороты, сможет ли он приехать – это зависит от желания администрации [США], готовности посвятить, скажем, два дня на перелет в Москву и участие в мероприятии», – отметил Ушаков.

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на саммите G20 в Осаке. Тогда же президент России пригласил главу Белого дома на празднование 75-летия Победы. Отмечалось, что Трамп отреагировал на это позитивно.

Однако на прошлой неделе Трамп заявил, что его визиту в Москву может помешать предвыборная кампания.