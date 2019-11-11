Захарова ответила на заявление Берлина о неспособности Европы защититься без США

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова прокомментировала заявление главы немецкого МИД Хайко Мааса о том, что Германия и Европа не смогут защитить себя без США.

«Интересно, а от кого защищаться будут? Только если от самих себя. Кто последний раз нападал на Германию? Вспомнить не смогла. А на Францию? Правильно, Германия. И так далее», – написала Захарова в Facebook.

В то же время она отметила, что на Европу «периодически нападает международный терроризм, но от него США не могут защитить даже самих себя, а все вместе эти государства своей странной международной политикой из года в год создают все больше поводов для его усиления».

«США – гарант того, что «Германия и Европа» перестанут нападать друг на друга и на государства в других регионах мира? Тогда так и надо формулировать», – написала представитель МИД, добавив, что «веками агрессия в виде бесконечных распрей европейских народов, религиозной экспансии, колониализма, двух мировых войн исходила именно с территории, которую сегодня именуют «цивилизованная Европа».

Она также привела данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2017 год, в котором перечисляются страны импортеры оружия США и Франции. Среди них – Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Ирак, Марокко, Египет, Австралия.

«Если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, зачем продаёт им оружие?! Остаётся Россия? Но Россия не нападала ни на Европу в целом, ни на Германию в частности. Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи. Так от кого будут США защищать и, кстати, кого?» – добавила Захарова.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в статье, опубликованной Spiegel Online, заявил, что ни Германия, ни Европа не могут защититься без Соединенных Штатов.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.