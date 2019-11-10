Военные Боливии собрались нейтрализовать незаконные вооруженные группы

В Боливии, где недовольство результатами выборов переросло в погромы, проведут операции по нейтрализации незаконных вооруженных групп, сообщили ВВС страны.

В сообщении говорится, что военное командование распорядилось провести «воздушные и наземные операции» для нейтрализации «вооруженных групп, которые действуют вне закона», передает РИА «Новости» со ссылкой на El Deber и ABI.

Из-за протестов некоторые высокопоставленные чиновники стали опасаться за своих близких и подали в отставку. В частности, так поступили министр горной промышленности Сесар Наварро и глава палаты депутатов Виктор Борда. У Наварро сожгли дом, избили племянника. Брата Борда взяли в заложники.