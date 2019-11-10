МИД Польши возмутилось из-за сериала Netflix про войну

Министерство иностранных дел Польши заявило, что компания Netflix исказила границы страны во время Второй мировой войны в сериале. Варшава заявляет, что немецкие концентрационные лагеря должны были обозначаться на территории Третьего Рейха, а не Польши.

«В то время, о котором говорится в сериале «Иван Грозный из Треблинки», территория Польши была оккупирована, и нацистская Германия была ответственна за (концентрационные) лагеря. Карта, показанная в сериале, не совместима с границами тех времен», – передает RT текст обращения МИД Польши к Netflix.

Министерство подчеркивает, что заботится об исторической правде.