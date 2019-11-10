Украина признала невозможность скорого вступления в ЕС

Через пять лет Украина хочет соответствовать экономическим критериям вступления в ЕС, заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что в кабмине поставлена соответствующая задача, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал.

Однако Кулеба признает, что и через пять лет Евросоюз «не будет готов принять» Украину.

Как заявил Кулеба, Украина станет членом ЕС лишь тогда, «когда будет воля на то и готовность обеих сторон».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о потерях Украины от соглашения об ассоциации с ЕС и оценивала, есть ли хоть малейшие шансы на то, что когда-нибудь Украина станет членом Евросоюза.