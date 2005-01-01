Названы потери Украины от соглашения об ассоциации с ЕС

«В страну, которая говорит, что воюет и стоит на передовой в борьбе с российским агрессором, деньги путь не находят. Кроме того, структура увеличения экспорта – это в основном сырье. Приближается время полной деиндустриализации Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя наступление четвертой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что благодаря Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС появились лишь мизерные инвестиции в страну.

«Никаких масштабных инвестиций не было все четыре года. И ничего удивительного в этом нет. В страну, которая говорит, что воюет и стоит на передовой в борьбе с российским агрессором, деньги путь не находят. Кроме того, структура увеличения экспорта – это в основном сырье. Приближается время полной деиндустриализации Украины. Потери на Востоке от сокращения торговли с Россией значительно превышают те плюсы, которые Украина получила в результате расширения торговли с Европой. Так что хвастаться тут нечем», – сказал Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил по случаю четвертой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что на долю европейского рынка в торговле его страны приходится 42%.

Он призвал «обеспечить полноправное членство Украины в Европейском союзе» и добавил, что через две недели в Брюсселе на саммите Украина – ЕС планирует «согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС».

Вместе с тем, по официальным данным украинской стороны, в 2017 году крупнейшим торговым партнером Украины стала Россия. Общая сумма товарооборота между двумя странами составила 11 млрд долларов.