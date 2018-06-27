Порошенко заявил, что доля рынка ЕС в торговле Украины достигла 42%

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на долю европейского рынка в торговле его страны приходится 42%.

«За последние годы зафиксирован рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Евросоюз, а доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%», – написал он в Facebook по случаю четвертой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также призвал «обеспечить полноправное членство Украины в Европейском союзе» и добавил, что через две недели в Брюсселе на саммите Украина – ЕС планирует «согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС».

Вместе с тем, по официальным данным украинской стороны, в 2017 году крупнейшим торговым партнером Украины стала Россия. Общая сумма товарооборота между двумя странами составила 11 млрд долларов.