Американский боец ММА назвал себя большим фанатом Путина

Боец ММА Грег Харди (США) заявил, что является большим фанатом главы российского государства Владимира Путина.

Он заявлял, что хотел бы увидеть президента России на трибунах на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, пишет «Чемпионат» со ссылкой на TMZ.

Харди говорил, что появление Путина было бы «как дарование королевского титула».

«А знаете, что я принц войны? Потому и важны королевские особы», – сказал он.

Позднее в бою Харди проиграл российскому тяжеловесу Александру Волкову. Россиянин победил единогласным решением судей со счетом 30:27.