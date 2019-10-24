Макгрегор рассказал о подаренной Путину первой бутылке своего виски

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор рассказал, что первую бутылку виски собственного производства подарил президенту России Владимиру Путину.

«Немногие знают, но первую бутылку своего виски я презентовал президенту России Владимиру Путину. Я был вынужден проверить ту бутылку через службу безопасности президента, потому что они шуток не шутят. Я еще не успел спросить у него, понравилось ему или нет», – передает ТАСС слова Макгрегора.

Напомним, в июле 2018 года Макгрегор рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным на финальном матче чемпионата мира по футболу.

В ответ на это Нурмагомедов разместил в своем Instagram сделанное зимой фото с двойником президента. «За эту фотку я отдал 500 рублей», – проинформировал подписчиков россиянин.