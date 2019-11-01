Пассажир рассказал о поведении экипажа во время ЧП с «Суперджетом»

Экипаж «Суперджета», аварийно приземлившегося в Тюмени, грамотно сработал во время инцидента, рассказал один из пассажиров борта Андрей Макаров.

«Все реагировали спокойно. <...> Очень грамотно стюардессы отработали, при посадке дали все инструкции, командир экипажа давал рекомендации <...>. Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в (тюменский аэропорт) «Рощино». Языков пламени мы не видели», – пояснил Макаров, передает ТАСС.

Он добавил, что при взлете пассажиры почувствовали толчки.

«При разгоне, при отрыве самолета от полосы сразу же почувствовали толчки. <...> Такое повторялось несколько раз, пять-шесть. Самолет набирал высоту и тут же тормозил. Потом мы поняли, что он перестал набирать высоту, прекратились эти толчки», – отметил пассажир.

Он уточнил, что летел на матч «Зенита» и ЦСКА вместе с дочерью, но после инцидента они решили отказаться от полета.

«Не будем испытывать больше судьбу, посмотрим по телевизору», – заключил Макаров.

После инцидента продолжать полет отказались семь человек. Все пассажиры покинули борт и расположились в аэропорту, где их встречают родственники.

Напомним, в авиакомпании «Ямал», которой принадлежит борт, сообщали, что причиной неполадок с двигателем послужила попавшая в двигатель птица.

Самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в Тюмени. До этого сообщалось, что у судна отказал двигатель, однако позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что силовой агрегат продолжал работу. На борту находились 80 пассажиров и членов экипажа.