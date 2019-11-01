Отказ двигателя «Суперджета» в небе над Тюменью опровергли

Двигатель «Суперджета», приземлившегося в Тюмени, не отказывал, силовой агрегат был переведен на малую тягу, сообщают СМИ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.

Напомним, в авиакомпании «Ямал», которой принадлежит борт, сообщали, что причиной неполадок с двигателем послужила попавшая в двигатель птица.

Ранее самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в Тюмени. До этого сообщалось, что у судна отказал двигатель. На борту находились 80 пассажиров и членов экипажа.