Открыто голосование по названию трассы Москва-Казань

«Автодор» открыл сбор предложений для выбора названия трассы Москва-Казань, на данный момент есть три варианта названия: «Восток», «Евразия», «Казань», также можно предложить свой вариант, сообщила госкомпания.

Ранее вице-премьер Максим Акимов предложил провести конкурс, чтобы выбрать название для трассы.

«ЕЗК (Европа - Западный Китай, – прим. ВЗГЛЯД ) – звучит не очень хорошо, мне не нравится эта аббревиатура, как и другие аббревиатуры в нашем языке, изобилующие согласными. У трассы должно быть имя, поэтому я хотел попросить Минтранс объявить какой-то конкурс, краудсорсинг, как красиво назвать такую большую дорогу», – приводятся его слова в сообщении на сайте компании.

«Совместно с министерством транспорта Российской Федерации мы объявляем открытый сбор предложений названия новой трассы, которая потом может быть продлена до Екатеринбурга. Уже есть несколько вариантов: «Восток», «Евразия», «Казань». Вы можете проголосовать за них, написав понравившееся название в комментариях (под публикацией «Автодора» в соцсетях, – прим. ВЗГЛЯД) или отправив его на электронную почту imya-m12@yandex.ru. Или присылать и свои варианты», – говорится в сообщении.

Трасса объединит четыре крупнейших агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую. Благодаря ей время в пути между Москвой и Казанью сократиться в два раза. Трасса будет частью автотранспортного коридора Европа - Западный Китай (ЕЗК) и получит номер М-12.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по скоростной трассе Москва – Казань составит максимум 2,5 тыс. рублей для легковых машин и 6-7 тыс. рублей для грузовых.