Названа стоимость проезда по автотрассе Москва – Казань

Стоимость проезда по скоростной трассе Москва – Казань составит максимум 2,5 тыс. рублей для легковых машин и 6-7 тыс. рублей для грузовых, сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Максимум 2,5 тыс. для легкового и 6-7 для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М-11. Это без транспондера, живыми деньгами. С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать», – цитирует РИА «Новости» Петушенко.

По его словам, скоростной режим на трассе предусмотрен от 110 до 130 км/ч.

«Расчетная скорость, под которую мы рассчитываем, это 150 км/ч. Сегодня законодательством предусмотрено 110 км, мы сейчас в летний период рассматриваем скоростные трассы под 130 км/ч», – уточнил он.

Также Петушенко добавил, что в моменту открытия трассы уже должна быть отработана технология free-flow («свободный поток») на ЦКАД, но «это тоже будет зависеть от того, насколько наши водители будут законопослушны и оплачивать средства».

Он также подчеркнул, что на новой трассе Москва – Казань будут применяться решения для «умных дорог».

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что начало строительства автотрассы Москва – Казань запланировано на 2020 год, дорога будет полностью готова к 2027 году.

В Минтрансе сообщили, что строительство трассы обойдется в 730 млрд рублей.