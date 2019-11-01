Названы сроки строительства скоростной автотрассы Москва – Казань

Начало строительства скоростной платной автотрассы Москва – Казань запланировано на 2020 год, дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска», – сказал Акимов, передает РИА «Новости».

По его словам, полную готовность всей новой трассы обеспечат к 2027 году.

В свою очередь в Минтрансе сообщили, что строительство трассы обойдется в 730 млрд рублей.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.