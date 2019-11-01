Одобрен транспортный мегапроект автомобильной дороги Москва – Казань

Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили СМИ.

Как сообщили газете «Ведомости» два человека, близких к транспортному блоку правительства, кабмин решил, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена полностью.

Новую четырехполосную трассу из Москвы до Владимира, как и обход Казани, власти намереваются построить до конца 2024 года, а срединный участок – достроить к 2027 году.

Напомним, в октябре 2018 года министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Минтранс предлагает потратить деньги компаний из списка помощника президента Андрея Белоусова на пять проектов, в том числе на скоростные автомобильную и железнодорожную магистрали Москва – Казань.