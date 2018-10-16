Озвучены проекты для реализации за счет компаний из «списка Белоусова»

Минтранс предлагает потратить деньги компаний из списка помощника президента Андрея Белоусова на пять проектов, в том числе на скоростные автомобильную и железнодорожную дороги Москва – Казань, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы сейчас сформировали пять проектов, которые мы бы хотели предложить. Это скоростная автомобильная дорога Москва-Казань, это проект по узким местам на железной дороге, это проект ВСМ (Москва – Казань), после того, как он будет дополнительно обсчитан и по нему будет подготовлено дополнительное обоснование, это проект по морским портам», – передает слова Дитриха ТАСС.

Также он отметил, что это проекты терминалов для аэродромов, создаваемых в рамках развития авиации в регионах.

Он добавил, что поморским портам Минтранс планирует предложить инвесторам сделать больший объем, чем 350-370 млн тонн дополнительных портовых мощностей, уже заложенных в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры. По его словам, инвесторы в этом заинтересованы.

Терминалы для аэродромов, отметил Дитрих, традиционно строятся частным инвестором, в то время как аэродромные мощности создаются за счет бюджета.

Все проекты, предложенные для реализации за счет компаний из «списка Белоусова», входят в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры, инвесторам предложено только эти пять проектов.

В сентябре сообщалось, что профильные ведомства составили перечень инвестпроектов, которые правительство планирует реализовать с привлечением средств компаний из «списка Белоусова». Перечень был представлен компаниям. Среди проектов тогда назывался мост на Сахалин и высокоскоростные магистрали РЖД.