Бизнесу показали список инвестпроектов в рамках «плана Белоусова»

Профильные ведомства составили перечень инвестпроектов, которые правительство в рамках суперуказа президента планирует реализовать с привлечением средств компаний из «списка Белоусова»; этот перечень уже представлен компаниям.

Список разослали компаниям из списка в среду, сообщили источники. Всего перечень насчитывает 400 проектов на сумму более 11 трлн рублей. Потребность в дополнительных инвестициях оценивается в 7 трлн рублей, передает «Интерфакс».

В частности, в перечне оказались проекты в сфере создания транспортной и энергетической инфраструктуры, цифровизации, экологии, а также проекты таких госкомпаний, как «РусГидро» и Росатом.

О ряде проектов уже сообщалось публично – в частности, речь идет о переходе на Сахалин и созданию высокоскоростных магистралей компанией РЖД.

На прошлой неделе глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что Внешэкономбанк рассматривает возможность участия в финансировании проектов компаний из списка Белоусова.

Перед этим Белоусов сообщил, что крупные российские компании уже представили на рассмотрение правительству инвестпроекты на сумму в 6 трлн рублей.