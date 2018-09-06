Компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей

Помощник президента России Андрей Белоусов сообщил, что компании, участвовавшие в первом заседании рабочей группы по инвестициям в приоритетные проекты в РСПП, представили проекты на 6 трлн рублей.

Помощник президента выразил мнение, что «этот мультипликатор – 6 трлн за 500 млрд [рублей] (...) неплохой». В то же время Белоусов отметил, что это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр, и все будут поддержаны, передает ТАСС.

По его словам, работа по отбору проектов со стороны компаний и правительства только начинается, реально она будет продолжаться несколько недель. «К середине октября какой-то портфель проектов надо иметь», – напомнил Белоусов.

Он уточнил, что основные критерии отбора – приоритеты правительства на стыке задач поддержки экономического развития и интересов компаний.

«Например цифровизация, внедрение новых технологий, наилучшие доступные технологии, некоторые инфраструктурные проекты и так далее. И второе – это крупномасштабные проекты, которые дают вклад в задачу повышения доли инвестиций с 21% до 25%», – сказал помощник президента.

По словам Белоусова, наиболее важные приоритетные проекты будут собраны в комплексном плане развития инфраструктуры.

«Это такие проекты, как БАМ-Транссиб, как увеличение контейнерных перевозок, развитие мощностей по перевалке грузов в портах, это автодороги сквозные стратегические, это, скорее всего, скоростное движение. Эти проекты, скорее всего, будут предложены бизнесу для того, чтобы бизнесу было выгодно», – отметил помощник президента.

Кроме того, он подтвердил, что правительство рассматривает разные виды поддержки компаний, инвестирующих в проекты из госповестки.

Ранее источник сообщил, что компании, которые были включены в «список Белоусова» по взиманию сверхдоходов, представили свои проекты по инвестициям бизнеса в госпроекты на суммы, превышающие предлагаемые ранее изъятия.

Напомним, в августе владельцев компаний из «списка Белоусова», у которых было предложено изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов, пригласили на встречу с автором этой инициативы. После встречи Белоусов рассказал, что крупные российские компании выразили готовность активно включаться в работу по общественной повестке в ближайшие шесть лет.