Найдена альтернатива изъятию сверхдоходов у бизнеса

Компании, которые были включены в «список Белоусова» по взиманию сверхдоходов, представили свои проекты на суммы, превышающие предлагаемые ранее изъятия, сообщил источник.

Он отметил, что сейчас рабочая группа по инвестициям бизнеса в госпроекты обсуждает льготы компаниям, а речи об изъятии сверхдоходов больше не идет, передает ТАСС.

Кроме того, правительство рассматривает вариант проектного финансирования для компаний «списка Белоусова», заявил источник.

Напомним, в августе владельцев 14 компаний, у которых было предложено изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов, пригласили на встречу с помощником президента Андреем Белоусовым, который и является автором этой инициативы.

После той встречи Белоусов рассказал, что крупные российские компании готовы активно включаться в работу по общественной повестке в ближайшие шесть лет.