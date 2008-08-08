ВЭБ задумался о софинансировании проектов компаний из списка Белоусова

Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что Внешэкономбанк рассматривает возможность участия в финансировании проектов компаний из списка Белоусова.

Шувалов сообщил, что его включили в рабочую группу по этому вопросу и выразил готовность работать над возможностью участия Внешэкономбанка в финансировании проектов компаний из списка Белоусова, передает ТАСС.

На прошлой неделе помощник президента России Андрей Белоусов сообщил, что крупные российские компании представили на рассмотрение правительственной группы инвестпроекты на сумму в 6 трлн рублей. Тогда же он подтвердил, что государство рассматривает разные виды поддержки компаний, инвестирующих в приоритетные проекты.