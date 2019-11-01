Психиатр объяснил действия убийцы ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Денис Поздеев, убивший ребенка в детском саду Нарьян-Мара, был, вероятно, подвержен навязчивым идеям, возникшим на фоне хронического алкоголизма, заявил психотерапевт Илья Суслов.

По словам Суслова, сам факт того, что Поздеев состоит на учете в психоневрологическом диспансере, дает основания полагать, что мужчина длительное время и в больших количествах потребляет алкоголь. Это привело к деградации личности, передает «Вечерняя Москва».

Следствием этого процесса стало отключение критического мышления, в частности, стерлись границы между добром и злом, а также появилась тяга к мистицизму.

Эксперт отметил, что, вероятно, у мужчины из-за приема алкогольных напитков вера в сверхъестественное лишь усиливалась. Эта сверхидея и стала причиной того, что Поздеев пошел на преступление.

Напомним, в четверг 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Свои действия он объяснил «голосами в голове».

Позже выяснилось, что Поздеев лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, вел отстраненный образ жизни и был социофобом. В пятницу Поздеева арестовали.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.