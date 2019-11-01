Первый в России трамвай на водородном топливе испытывают в Петербурге

Первый в России трамвай, оснащенный новой системой генерации электроэнергии, в тестовом режиме проедет 1 ноября по Московскому проспекту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Новый трамвай оснащен водородными топливными элементами. Он проедет по Московскому проспекту до Московских ворот и обратно без пассажиров, передает «Интерфакс».

Трамвай создан на базе действующего макета ЛМ-68М с оснащением водородными топливными элементами.

Проект по созданию «водородного» трамвая был задуман в 2016 году на форуме SmartTransport и реализуется петербургским «Горэлектротрансом» совместно с филиалом «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

В администрации губернатора отметили, что в основе проекта – собственные инженерно-конструкторские разработки петербургских инженеров, а его успешная реализация подтвердила позиции Северной столицы как научно-технического центра страны.

Ранее в «Горэлектротрансе» сообщили, что ввести в эксплуатацию «водородный» трамвай в Петербурге планируют в 2024 году. Сборка опытного образца началась в феврале 2019 года.