Первый трамвай на водородном топливе разработали в России

В Петербурге планируют в 2024 году ввести в эксплуатацию трамвай, оснащенный новой системой генерации электроэнергии, сообщил начальник службы технической политики компании «Горэлектротранс» Сергей Китаев.

Тестовые модели энергосберегающих трамваев на водородных топливных элементах пройдут испытания в сентябре, передает ТАСС.

«Реалистично оцениваем перспективу ввода энергосберегающих трамваев на водородных топливных элементах в массовую эксплуатацию через пять лет. <...> Сейчас обсуждается применение таких трамваев на таких будущих перспективных маршрутах, которые свяжут центр города с пригородом, как в Кудрово или Красное Село», – сказал он.

Трамвай оснащен новой системой генерации электроэнергии. В качестве топлива в ней используется водород. От других трамваев новая машина отличается тем, что ей не нужна контактная сеть. То есть трамвай будет ездить без использования токоприемника.

Проект экологичного трамвая разрабатывают специалисты «Горэлектротранса» и Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии (филиал Крыловского государственного научного центр) с 2016 года. Сборка опытного образца началась в феврале 2019 года.