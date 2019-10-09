Пенсионера в Ростове осудили на 12 лет колонии за госизмену

Ростовский областной суд приговорил жителя местного поселка Чертково Владимира Моргунова по делу о госизмене.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», – сказал судья, передает «Интерфакс».

Отмечается, что гособвинение просило для Моргунова 8 лет заключения.

По данным УФСБ России по Ростовской области, 72-летний Моргунов был задержан осенью 2018 года. При обыске в его доме нашли 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также российский и украинский паспорта.

Уточнялось, что Моргунов передавал информацию об экономике, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, дислокации военной техники, силах и средствах охраны госграницы.

Встречи с сотрудником иностранной спецслужбы назначались на Украине. Однако с разведкой какой именно страны сотрудничал Моргунов не сообщалось.

Ранее суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене.