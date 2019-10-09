Иран заявил об отказе от ядерного оружия по религиозным соображениям

Тегеран отказался производить ядерное оружие, так как оно запрещено с точки зрения ислама, заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Мы могли пойти по этому пути, но мы сказали, что, согласно исламу, это запрещено», – передает ТАСС слова Хаменеи.

По его словам, это касается и производства, и хранения ядерного оружия.

«Сегодня ядерная бомба – это угроза миру и человечеству», – подчеркнул он.

Напомним, проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД под предлогом, что Иран якобы пытается заполучить ядерное оружие. США ввели против Ирана экономические санкции, после чего Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по сделке.

В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.