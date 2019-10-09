Недовольные жители привязали мэра к машине протащили по городу в Мексике

Недовольные жители муниципалитета Лас-Маргаритас в Мексике привязали мэра Хорхе Эскандона к пикапу и протащили по нескольким улицам.

Чиновник пообещал местным жителям построить дороги в городе, однако так и не сделал этого, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Heraldodemexico.

Возмущенные жители привязали Эскандона веревкой к пикапу и проволокли по городу, пока полиция не остановила автомобиль.

В Сети появилось видео произошедшего. На кадрах видно, как за машиной с привязанным человеком бежит толпа людей.

Отмечается, что в данный момент жизни мэра ничего не угрожает.

Муниципальные власти обвинили местных жителей в попытке похищения политика и сообщили о 30 задержанных.

Ранее в Мексике застрелили мэра города Парачо по имени Сталин Санчес Гонсалес.