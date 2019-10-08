Киев обвинил Москву в «обмане» Международного трибунала по морскому праву

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко выступил с утверждением, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трех украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

По словам командующего ВМС Украины, 7 сентября российская сторона сообщила трибуналу по морскому праву, что «вернула личный состав и корабли», передает RT.

«Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», – приводит его слова «Украинские новости».

При этом Воронченко утверждает, что МИД Украины направил России запрос о возврате судов, но ответ пока не получен.

По версии командующего ВМС Украины, Россия якобы «не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии».

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении Москвы меры для немедленного освобождения судов и моряков. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. В том же месяце на Украине начались допросы освобожденных Россией моряков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.

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