Киев обвинил Москву в «обмане» Международного трибунала по морскому праву

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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

МРК проекта 21631 в свое время был флоту необходим, но сейчас он просто дорогостоящая бессмыслицаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Одним из главных достижений ВМФ России за последние годы стало принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр». Их эффективное применение в Сирии, в том числе с малых ракетных кораблей (МРК), стало для Запада большим шоком. Однако теперь, с ликвидацией Договора РСМД, само существование МРК c «Калибрами» в составе российского ВМФ должно быть поставлено под вопрос. Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Киев обвинил Москву в «обмане» Международного трибунала по морскому праву

              8 октября 2019, 22:15

              Текст: Антон Никитин

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              Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко выступил с утверждением, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трех украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

              По словам командующего ВМС Украины, 7 сентября российская сторона сообщила трибуналу по морскому праву, что «вернула личный состав и корабли», передает RT.

              «Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», – приводит его слова «Украинские новости».

              При этом Воронченко утверждает, что МИД Украины направил России запрос о возврате судов, но ответ пока не получен.

              По версии командующего ВМС Украины, Россия якобы «не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии».

              Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.

              В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении Москвы меры для немедленного освобождения судов и моряков. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

              В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. В том же месяце на Украине начались допросы освобожденных Россией моряков.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.

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