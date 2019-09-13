На Украине начались допросы освобожденных Россией моряков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало допрос освобожденных украинских моряков, которые нарушили российскую границу в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

«В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных», – сообщил адвокат в соцсетях, передает RT.

Он отметил, что допрос проходит по делу о госизмене экс-президента страны Петра Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова.

В пятницу сообщалось, что Порошенко в ходе допроса в ГБР спрашивали об украинских военных в Керченском проливе.

25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. В начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом все моряки были переданы Украине.