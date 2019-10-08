В Совфеде призвали подготовить резолюции о невмешательстве во внутренние дела государств

Члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предлагают начать подготовку резолюций, в которых будет осуждаться вмешательство во внутренние дела государств, для их обсуждения на площадках ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Предлагается инициировать подготовку резолюций, осуждающих вмешательство в суверенные дела государств для их обсуждения на площадках ПАСЕ и ПА ОБСЕ, а также ООН», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, тему могут обсудить на сессии Межпарламентского союза в Белграде (Сербия) на следующей неделе.

Также Климов полагает, что комиссия может провести несколько выездных заседаний в федеральных округах. Там сенаторы могут пообщаться по этой тематике с молодежной аудиторией.

Сенатор призвал своих коллег в регионах также уделить внимание подобной работе.

Во вторник в комиссии Совфеда также заявили, что у нее имеются материалы о подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов, при этом главные центры, имеющие отношение к подготовке беспорядков, находятся в США.

В сентябре в Госдуме подтвердили попытки вмешаться в российские выборы.