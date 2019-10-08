Главные центры по подготовке беспорядков в Москве нашли в США

Комиссия Совета Федерации по иностранному вмешательству заявила, что главные центры, которые имеют отношение к подготовке беспорядков в Москве, находятся в США.

Об этом сообщает ТАСС.

В комиссии также заявили, что у нее имеются материалы о подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.

В сентябре в Госдуме подтвердили попытки вмешаться в российские выборы.