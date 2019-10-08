Совфед заявил о наличии материалов по подготовке массовых беспорядков в период выборов

В комиссии Совета Федерации по иностранному вмешательству имеются материалы о подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов, заявил заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, комиссия Госдумы подтвердила попытки вмешаться в российские выборы.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве.