Оборот внешней торговли между Россией и США увеличился

В январе-августе 2019 оборот внешней торговли между Россией и США вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 17,373 миллиарда долларов, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из России в США составил 8,335 миллиарда долларов (рост на 15%), импорт в России из США – 9,038 миллиарда (рост на 5,5%), сообщает РИА «Новости».

Доля США в общем обороте внешней торговли России в годовом выражении увеличилась с 3,6% до 4%.

В прошлом году оборот торговли между Россией и Евросоюзом увеличился на 22,7%.