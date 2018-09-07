Торговый оборот России и ЕС за полгода вырос почти на четверть

Оборот торговли между Россией и Евросоюзом в январе-июле увеличился на 22,7%, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС).

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года оборот составил 168,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

При этом экспорт из России в ЕС вырос на 28,1% (до 116,5 млрд долларов), импорт из ЕС вырос на 12,1%, (до 51,7 млрд долларов). Доля ЕС в общем обороте внешней торговли России увеличилась до 43,8%.

Оборот внешней торговли между Россией и США за семь месяцев увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 13,4 млрд долларов. Экспорт из России в США вырос на 5,2% и составил 5,9 млрд долларов. Импорт увеличился на 10,4% – до 7,5 млрд долларов. Доля США в общем обороте внешней торговли России в годовом выражении упала до 3,5% (с 3,9%).

Торговый оборот между Россией и Турцией в январе-июле вырос на 34% в годовом выражении, составив 15,4 млрд долларов. Экспорт из России в Турцию составил 13 млрд долларов (рост на 32%), импорт России из Турции – 2,3 млрд долларов (рост на 46,1%). Доля Турции в общем обороте внешней торговли России выросла до 4%.

Ранее сообщалось, что от российского эмбарго на продукты из ЕС выиграла Турция.