После стрельбы на рынке в Новосибирске возбуждено два дела

По факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске возбуждено два дела по статьям «хулиганство» и «вымогательство», сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Вчера около 15.00 (11.00 мск) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт. В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено по данному факту два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Источник в органах власти города сообщил, что причиной стрельбы на пустыре плодово-овощного рынка стал конфликт сотрудников охранной компании с местными торговцами.

«Конфликт возник из-за того, что пришли сотрудники охранной компании, которые хотели работать на рынке. Но там уже есть своя охрана, поэтому торговцы отказались от их услуг. Из-за этого возник спор, переросший в конфликт, несколько десятков человек повздорили. Это происходило не на самом рынке, а на пустыре неподалеку», – сообщил он.

Очевидцы также сообщили, что в результате конфликта сгорело несколько автомобилей.

Накануне сообщалось, что в Новосибирске рядом с Хилокским рынком произошла массовая драка с участием 200 человек, задержаны 50 участников потасовки. Пострадали пять человек.

Хилокский рынок – один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Расположен в Ленинском районе Новосибирска.