Песков ответил на заявления Киева о попытке России «сорвать встречу» в нормандском формате

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия якобы ищет повод не проводить новую встречу «нормандской четверки», не соответствуют действительности.

«Нет, это не так, это не соответствует действительности. Как и все страны-участницы формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем, точку зрения Кремля разделяют многие страны – встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной», – сказал Песков в ответ на заявление Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить данную встречу, передает РИА «Новости».

Он также прокомментировал информацию о том, что Москва якобы требует по итогам саммита в нормандском формате согласования некоего документа, подписанного главами четырех государств.

Пресс-секретарь напомнил, что работа «ведется на уровне помощников президентов» и добавил: «И естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи, с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Вот это единственное, что я могу сказать, поскольку работа сейчас ведется, работа очень непростая, поэтому я не хотел бы сейчас вдаваться в детали».

Кроме того, Песков сообщил, что идея присоединения США к «нормандскому формату» по Украине не находят поддержки у участников.

«Вы знаете, что основные усилия по урегулированию сконцентрированы в «нормандском формате». С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет. И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в «нормандском формате». Точка зрения о подключении США к этому формату не находит поддержки», – сказал он, уточнив, что для более быстрого выполнения Украиной своих обязательств по минским договоренностям США могут использовать свое влияние в Киеве.

Кроме того, пресс-секретарь ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на Донбассе – это конфликт России и Украины.

«Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», – сказал Песков.

«Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное - нужно помочь Украине справиться с этой жизненно-важной для нее проблемой - проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», – заключил он.

Ранее Пристайко обвинил Россию в желании сорвать встречу лидеров «нормандской четверки», так как Москва якобы ввела третье условие, хотя были согласованы только два: прекращение огня и согласование «формулы Штайнмайера». Пристайко отметил, что российская сторона требует внести «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, передает «Эхо Москвы».

А накануне Вадим Пристайко заявил о трех сценариях развития ситуации в Донбассе – договариваться в рамках Минских соглашений, «бесконечно долго» тянуть время, либо «никогда не возвращаться к этой части Украины».

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