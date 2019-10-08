Иран предостерег Турцию от военных действий в Сирии

Тегеран предостерегает Анкару от военных действий на территории Сирии, говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

«МИД Ирана … пристально следит за новостями, вызывающими беспокойство, о возможном вводе сил Турции на территорию Сирии и убежден, что этот шаг, если он будет предпринят, не только не устранит озабоченность Турции за безопасность, но и приведет к обширному материальному и гуманитарному ущербу», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там отметили, что Тегеран выступает против любого рода возможных военных операций и готов к установлению немедленного контакта с Турцией и Сирией для устранения озабоченности сторон мирным путем.

Накануне министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, обсудив в частности ситуацию на северо-востоке Сирии, где Турция готовится к операции. Турецкий министр, согласно релизу иранского внешнеполитического ведомства, заявил, что действия Турции там окажутся временной мерой, однако глава МИД Ирана заявил тогда, что выступает против военных действий.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Перед этим США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить экономику Турции», если Анкара сделает что-то «недопустимое».