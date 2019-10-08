В США дали Еврокомиссии советы по выстраиванию отношений с Россией

Эксперты признанного нежелательным в России американского аналитического центра «Атлантический совет» подготовили документ для Еврокомиссии, в котором дали Евросоюзу (ЕС) рекомендации по выстраиванию отношений с Москвой.

Новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен должен приступить к работе 1 ноября. Эксперты «Атлантичесого совета» подготовили документ, посвященный ключевым вызовам, которые будут стоять перед новым составом ведомства, передает RT.

В документе в особый раздел собраны рекомендации по выстраиванию отношений между ЕС и Россией. В частности, аналитики советуют придерживаться прежнего курса: препятствовать строительству «Северного потока – 2», бороться с «дезинформацией» и помогать Украине противостоять «российской агрессии».

В качестве примера образцового взаимодействия с Москвой приводится поведение Польши.

Автором главы с данными рекомендациями является американский дипломат Дэниел Фрид, прослуживший в госдепартаменте США около 40 лет и, в частности, курировавший вопросы отношений со странами Европы и Евразии.

По его мнению, в последние годы ЕС проделал хорошую работу, «отвечая на вызов путинской России», особенно с учетом различных позиций государств Евросоюза и «неопределенной позиции США в отношении России при президенте Трампе».

«А ведь это действительно серьезный вызов. Путинский режим в своей поздней стадии – это пагубное сочетание агрессии, включающей вооруженное нападение на Украину, покушение на убийство с применением нервно-паралитического газа в Великобритании, и ведения дезинформационных кампаний против многих государств-членов ЕС», – пишет Фрид

Эксперт Атлантического совета отмечает, что нынешний курс Брюсселя по отношению к Москве предполагает достижение полной имплементации Минских соглашений, установление более тесных связей с государствами-бывшими республиками СССР, повышение «устойчивости ЕС к российским угрозам» и избирательное сотрудничество с Россией, в частности в сфере борьбы с терроризмом.

Этот подход аналитик называет «разумным» и рекомендует в дальнейшем придерживаться его.

Эксперт Атлантического совета также пишет, что европейские лидеры должны сотрудничать с новыми украинскими властями и США по вопросам реализации Минских соглашений, а также подготовиться к усилению антироссийских санкций, если Кремль не будет «добросовестно работать» в этом направлении.

«Поддержка Украины должна осуществляться в рамках совместного проекта ЕС и США. Если развитие Украины пойдет по успешному пути, который прошли посткоммунистические страны Центральной Европы и Балтии поколение назад, то это станет огромным достижением для Украины и трансатлантического сообщества, а также ударом по путинизму», – отметил Фрид.

Также он предлагает новому составу Еврокомиссии бороться с «российской дезинформацией», расширять программы «развития общества» в России и принять необходимые меры в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Автор документа уверен: этот проект увеличивает зависимость Европы от российского газа и якобы помогает Москве внести раскол в ЕС.

Так, если Еврокомиссии не удастся убедить Германию отказаться от «Северного потока – 2», ей следует склонить Берлин к наращиванию усилий по минимизации рисков для стран Центральной Европы, которые могут понести убытки из-за газопровода.

«Такое содействие может включать дальнейшее увеличение инвестиций в строительство объектов и трубопроводов СПГ с целью смягчения последствий зависимости от российского газа», – указывает Фрид.

По его мнению, американским властям следует работать с Еврокомиссией, чтобы дискредитировать проект. В свою очередь, Евросоюз должен помочь Украине «освободиться» от российского газа и справиться с финансовыми последствиями прекращения транзита газа.

Направлять ЕС в отношениях с Россией могла бы Польша, имеющая соответствующий опыт, уверены в «Атлантическом совете». Однако этому мешают периодические конфликты Варшавы с руководством Евросоюза.

Таким образом, автор документа фактически признает: отказываться от российского газа и его транзита невыгодно, потому предлагается переложить издержки на Брюссель, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, директор Центра европейской информации.

«Потери для украинского бюджета приличные. Кто-то должен их компенсировать. И, по мнению США, это Евросоюз – ведь это он будет получать газ в обход Украины. Складывается впечатление, будто они больше переживают за Киев, чем за коммерческие договоренности», – сказал он.

По мнению Топорнина, Вашингтон пытается расчистить европейский рынок для своего сжиженного газа. Однако методы честной конкуренции здесь неэффективны – сложно соперничать с поставщиком, цены которого гораздо ниже.

«Наступило отрезвление в Париже и Берлине. Там прекрасно понимают, что США проталкивают свои национальные интересы и в большинстве случаев они не стыкуются с европейскими, в том числе и по поводу Москвы. Россия – крупный экономический партнер ЕС, его не хотят потерять», – отметил эксперт.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта указал, что в Вашингтоне воспринимают Москву как серьезного соперника: чтобы ее сдерживать, США разработали интерпретацию образа России как агрессивного государства, и теперь эта модель навязывается союзникам.

«Модель состоит из предположения, что Россия якобы способна на все, от нее можно ожидать любых преступлений, агрессий. Затем эту схему подгоняют под любые события в мире и заявляют, что России нужно опасаться, ее необходимо сдерживать и союзники должны делать то же самое. Никто не ищет реальных доказательств, а сразу обвиняют Россию. Такую модель предлагают и Европе», – добавил он.

Он подчеркнул, что США ведут эгоистичную политику, а стремление Вашингтона запретить Европе покупать российский газ и навязывание своего СПГ уже становится анекдотом.

Ранее избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об опасности «Северного потока – 2» для Европы.

Она заявляла также, что Европа должна продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой «с позиции силы», так как «Кремль не прощает слабости».

Между тем госдеп объявлял о готовности ЕС работать вместе с США над глобальными вопросами.

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