В США дали Еврокомиссии советы по выстраиванию отношений с Россией

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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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              В США дали Еврокомиссии советы по выстраиванию отношений с Россией

              8 октября 2019, 10:20

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Эксперты признанного нежелательным в России американского аналитического центра «Атлантический совет» подготовили документ для Еврокомиссии, в котором дали Евросоюзу (ЕС) рекомендации по выстраиванию отношений с Москвой.

              Новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен должен приступить к работе 1 ноября. Эксперты «Атлантичесого совета» подготовили документ, посвященный ключевым вызовам, которые будут стоять перед новым составом ведомства, передает RT.

              В документе в особый раздел собраны рекомендации по выстраиванию отношений между ЕС и Россией. В частности, аналитики советуют придерживаться прежнего курса: препятствовать строительству «Северного потока – 2», бороться с «дезинформацией» и помогать Украине противостоять «российской агрессии».

              В качестве примера образцового взаимодействия с Москвой приводится поведение Польши.

              Автором главы с данными рекомендациями является американский дипломат Дэниел Фрид, прослуживший в госдепартаменте США около 40 лет и, в частности, курировавший вопросы отношений со странами Европы и Евразии.

              По его мнению, в последние годы ЕС проделал хорошую работу, «отвечая на вызов путинской России», особенно с учетом различных позиций государств Евросоюза и «неопределенной позиции США в отношении России при президенте Трампе».

              «А ведь это действительно серьезный вызов. Путинский режим в своей поздней стадии – это пагубное сочетание агрессии, включающей вооруженное нападение на Украину, покушение на убийство с применением нервно-паралитического газа в Великобритании, и ведения дезинформационных кампаний против многих государств-членов ЕС», – пишет Фрид

              Эксперт Атлантического совета отмечает, что нынешний курс Брюсселя по отношению к Москве предполагает достижение полной имплементации Минских соглашений, установление более тесных связей с государствами-бывшими республиками СССР, повышение «устойчивости ЕС к российским угрозам» и избирательное сотрудничество с Россией, в частности в сфере борьбы с терроризмом.

              Этот подход аналитик называет «разумным» и рекомендует в дальнейшем придерживаться его.

              Эксперт Атлантического совета также пишет, что европейские лидеры должны сотрудничать с новыми украинскими властями и США по вопросам реализации Минских соглашений, а также подготовиться к усилению антироссийских санкций, если Кремль не будет «добросовестно работать» в этом направлении.

              «Поддержка Украины должна осуществляться в рамках совместного проекта ЕС и США. Если развитие Украины пойдет по успешному пути, который прошли посткоммунистические страны Центральной Европы и Балтии поколение назад, то это станет огромным достижением для Украины и трансатлантического сообщества, а также ударом по путинизму», – отметил Фрид.

              Также он предлагает новому составу Еврокомиссии бороться с «российской дезинформацией», расширять программы «развития общества» в России и принять необходимые меры в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2». 

              Автор документа уверен: этот проект увеличивает зависимость Европы от российского газа и якобы помогает Москве внести раскол в ЕС.

              Так, если Еврокомиссии не удастся убедить Германию отказаться от «Северного потока – 2», ей следует склонить Берлин к наращиванию усилий по минимизации рисков для стран Центральной Европы, которые могут понести убытки из-за газопровода.

              «Такое содействие может включать дальнейшее увеличение инвестиций в строительство объектов и трубопроводов СПГ с целью смягчения последствий зависимости от российского газа», – указывает Фрид.

              По его мнению, американским властям следует работать с Еврокомиссией, чтобы дискредитировать проект. В свою очередь, Евросоюз должен помочь Украине «освободиться» от российского газа и справиться с финансовыми последствиями прекращения транзита газа.

              Направлять ЕС в отношениях с Россией могла бы Польша, имеющая соответствующий опыт, уверены в «Атлантическом совете». Однако этому мешают периодические конфликты Варшавы с руководством Евросоюза.

              Таким образом, автор документа фактически признает: отказываться от российского газа и его транзита невыгодно, потому предлагается переложить издержки на Брюссель, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, директор Центра европейской информации.

              «Потери для украинского бюджета приличные. Кто-то должен их компенсировать. И, по мнению США, это Евросоюз – ведь это он будет получать газ в обход Украины. Складывается впечатление, будто они больше переживают за Киев, чем за коммерческие договоренности», – сказал он.

              По мнению Топорнина, Вашингтон пытается расчистить европейский рынок для своего сжиженного газа. Однако методы честной конкуренции здесь неэффективны – сложно соперничать с поставщиком, цены которого гораздо ниже.

              «Наступило отрезвление в Париже и Берлине. Там прекрасно понимают, что США проталкивают свои национальные интересы и в большинстве случаев они не стыкуются с европейскими, в том числе и по поводу Москвы. Россия – крупный экономический партнер ЕС, его не хотят потерять», – отметил эксперт.

              Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта указал, что в Вашингтоне воспринимают Москву как серьезного соперника: чтобы ее сдерживать, США разработали интерпретацию образа России как агрессивного государства, и теперь эта модель навязывается союзникам.

              «Модель состоит из предположения, что Россия якобы способна на все, от нее можно ожидать любых преступлений, агрессий. Затем эту схему подгоняют под любые события в мире и заявляют, что России нужно опасаться, ее необходимо сдерживать и союзники должны делать то же самое. Никто не ищет реальных доказательств, а сразу обвиняют Россию. Такую модель предлагают и Европе», – добавил он.

              Он подчеркнул, что США ведут эгоистичную политику, а стремление Вашингтона запретить Европе покупать российский газ и навязывание своего СПГ уже становится анекдотом.

              Ранее избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об опасности «Северного потока – 2» для Европы.

              Она заявляла также, что Европа должна продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой «с позиции силы», так как «Кремль не прощает слабости».

              Между тем госдеп объявлял о готовности ЕС работать вместе с США над глобальными вопросами.

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