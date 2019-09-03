Госдеп объявил о готовности ЕС работать вместе с США по глобальным вопросам

Госсекретарь США Майк Помпео и избранная главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили общее намерение работать по вопросам глобальной повестки дня, говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус по итогам встречи в Брюсселе.

«Госсекретарь Майк Помпео поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность. Стороны подтвердили, что тесное сотрудничество США и ЕС очень важно для их процветания как в атлантическом регионе, так и во всем мире», – приводит ТАСС сообщение Госдепартамента США.

В Госдепе утверждают, что в ходе встречи в Брюсселе стороны выразили общую «решимость совместно работать по широкому кругу глобальных вопросов».

Напомним, во второй половине августа стало известно, что ЕС разработал план ведения торговой войны с США.

В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести таможенные пошлины на европейские автомобили, если входящие в ЕС страны «не будут справедливы» к американским товарам, в отношении которых Евросоюз установил «огромные барьеры».