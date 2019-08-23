Эксперт оценил планы ЕС по ведению торговой войны с США

«Евросоюз слегка запоздал с ответом на торговые войны Вашингтона и с инвестированием в высокотехнологичные компании. В Брюсселе вдруг выяснили, что давление может осуществляться не только на Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Абзалов, комментируя сообщение о планах ЕС ввести таможенные пошлины на товары из США и содействовать развитию европейских технологических компаний.

«Когда это делалось в отношении нас, правительством были введены ограничения на технологии двойного назначения, активизировано создание собственных компьютерных чипов и операционных систем», – напомнил Абзалов.

«Когда компания Microsоft «вырубала» отдельно взятые направления, например, ограничения касались Крыма, российских госструктур – в Европе считали, что это точечное решение. А сейчас там дружно прозрели на фоне давления на Китай и на фоне ухудшения ситуации для Франции, Германии, Италии и целого ряда других государств. Если раньше считалось, что экономические инструменты давления Вашингтон использовать не будет, то теперь этот период закончился», – заметил собеседник.

«На фоне ужесточения давления со стороны США для Европы существуют два направления возможного прорыва. Первый – обеспечение финансовой независимости, то есть укрепление зоны евро, и второй – технологическая независимость. Это две самые уязвимые точки европейской экономики. Но для этого надо кооперироваться, как это делают сейчас Россия и Китай», – констатировал Абзалов.

По словам эксперта, в Европе сейчас такая ситуация с нормативно-правовой базой и налогообложением, что для самых перспективных IT-компаний проще дорасти до некоего среднего уровня, зачастую с использованием европейского финансирования, а потом перебраться в другие резидентуры. Например, в Израиль, Китай или американскую Силиконовую долину, усилив таким образом конкурентоспособность американской экономики. Поэтому Европе необходимо серьезное стимулирование для сохранения компаний в европейской юрисдикции и постепенное создание своих сильных игроков.

«У России есть Yandex, есть Mail.ru. Компании, которые конкурируют и могут разрушать американскую монополию. В Европе ничего подобного не наблюдается. Для противодействия гегемонии США Европе стоит начать хотя бы с создания своей операционной системы для обеспечения работы госуправления, бесперебойного функционирования органов власти. Потому что если завтра Microsоft отключит доступ к операционной системе, например, из-за взаимодействия с Ираном, с которым активно продолжают контактировать и Франция, и Германия, и Великобритания, то это будет коллапс», – сказал Абзалов.

«А если добавить к этому, что у Евросоюза нет независимой от США платежной системы... Собственные расчетные центры и платежные системы существуют у всех сильных игроков, которые защищаются от гегемонии США, даже у Японии. Не говоря уже про Китай и Россию. Так что если уж Европа занимается выстраиванием самостоятельной технологической позиции – ей нужно активнее двигаться в этом направлении. Иначе план ЕС по ведению торговой войны с США окажется запоздалым и бесполезным», – заключил Абзалов.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение масштабных таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию европейских технологических компаний.

По планам ЕС, Урсула фон дер Ляйен, как новая глава Еврокомиссии, должна будет учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний Европы. Этот шаг, по замыслу авторов документа, поможет европейским компаниям конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами.

В документе подчеркивается, что ЕС должен проявлять больше решимости в торговой сфере и ввести односторонние пошлины на товары из Соединенных Штатов.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести таможенные пошлины на европейские автомобили, если входящие в ЕС страны «не будут справедливы» к американским товарам, в отношении которых Евросоюз установил «огромные барьеры».

Кроме того, в июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС. В связи с этим Трамп пообещал ответить на «глупость Макрона» введением налога на французское вино.