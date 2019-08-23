Эксперт оценил планы ЕС по ведению торговой войны с США

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23 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Кто вынудил СССР подписать пакт с Риббентропом

Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав МолотовФото: AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад был подписан Пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова – Риббентропа. К нему прилагались так называемые секретные протоколы, разграничивавшие сферы влияния двух держав в Восточный Европе. Действия Москвы в этой связи считают аморальными, даже преступными. Но был ли у советской власти другой путь?  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Учитывая особенности немецкой кухни, удивительно, что первыми на инициативу откликнулись именно в ФРГФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...

Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Политика России в Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
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    «Большая восьмерка» – ловушка для России

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Эксперт оценил планы ЕС по ведению торговой войны с США

                 23 августа 2019, 13:50
              Фото: Adrian C. Nitu/imageBROKER.com/
              Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов

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              «Евросоюз слегка запоздал с ответом на торговые войны Вашингтона и с инвестированием в высокотехнологичные компании. В Брюсселе вдруг выяснили, что давление может осуществляться не только на Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Абзалов, комментируя сообщение о планах ЕС ввести таможенные пошлины на товары из США и содействовать развитию европейских технологических компаний.

              «Когда это делалось в отношении нас, правительством были введены ограничения на технологии двойного назначения, активизировано создание собственных компьютерных чипов и операционных систем», – напомнил Абзалов.

              «Когда компания Microsоft «вырубала» отдельно взятые направления, например, ограничения касались Крыма, российских госструктур – в Европе считали, что это точечное решение. А сейчас там дружно прозрели на фоне давления на Китай и на фоне ухудшения ситуации для Франции, Германии, Италии и целого ряда других государств. Если раньше считалось, что экономические инструменты давления Вашингтон использовать не будет, то теперь этот период закончился», – заметил собеседник.

              «На фоне ужесточения давления со стороны США для Европы существуют два направления возможного прорыва. Первый – обеспечение финансовой независимости, то есть укрепление зоны евро, и второй – технологическая независимость. Это две самые уязвимые точки европейской экономики. Но для этого надо кооперироваться, как это делают сейчас Россия и Китай», – констатировал Абзалов.

              По словам эксперта, в Европе сейчас такая ситуация с нормативно-правовой базой и налогообложением, что для самых перспективных IT-компаний проще дорасти до некоего среднего уровня, зачастую с использованием европейского финансирования, а потом перебраться в другие резидентуры. Например, в Израиль, Китай или американскую Силиконовую долину, усилив таким образом конкурентоспособность американской экономики. Поэтому Европе необходимо серьезное стимулирование для сохранения компаний в европейской юрисдикции и постепенное создание своих сильных игроков.

              «У России есть Yandex, есть Mail.ru. Компании, которые конкурируют и могут разрушать американскую монополию. В Европе ничего подобного не наблюдается. Для противодействия гегемонии США Европе стоит начать хотя бы с создания своей операционной системы для обеспечения работы госуправления, бесперебойного функционирования органов власти. Потому что если завтра Microsоft отключит доступ к операционной системе, например, из-за взаимодействия с Ираном, с которым активно продолжают контактировать и Франция, и Германия, и Великобритания, то это будет коллапс», – сказал Абзалов.  

              «А если добавить к этому, что у Евросоюза нет независимой от США платежной системы... Собственные расчетные центры и платежные системы существуют у всех сильных игроков, которые защищаются от гегемонии США, даже у Японии. Не говоря уже про Китай и Россию. Так что если уж Европа занимается выстраиванием самостоятельной технологической позиции – ей нужно активнее двигаться в этом направлении. Иначе план ЕС по ведению торговой войны с США окажется запоздалым и бесполезным», – заключил Абзалов.  

              Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение масштабных таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию европейских технологических компаний.

              По планам ЕС, Урсула фон дер Ляйен, как новая глава Еврокомиссии, должна будет учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний Европы. Этот шаг, по замыслу авторов документа, поможет европейским компаниям конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами. 

              В документе подчеркивается, что ЕС должен проявлять больше решимости в торговой сфере и ввести односторонние пошлины на товары из Соединенных Штатов.

              Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести таможенные пошлины на европейские автомобили, если входящие в ЕС страны «не будут справедливы» к американским товарам, в отношении которых Евросоюз установил «огромные барьеры».

              Кроме того, в июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС. В связи с этим Трамп пообещал ответить на «глупость Макрона» введением налога на французское вино.


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