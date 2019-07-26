«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию?

Первоначально основанный в 1961 году со штаб-квартирой в Вашингтоне, «Атлантический совет» был призван налаживать сотрудничество между США и Западной Европой. Постепенно он превратился в один из самых влиятельных аналитических центров по обе стороны Атлантики. Сегодня его можно с уверенностью назвать структурой, неотличимой от других подразделений НАТО.

Через свои региональные центры «Атлантический совет» реализует многочисленные проекты и программы, направленные, согласно уставу организации, на построение «более безопасного» мира при помощи «центральной роли НАТО в решении глобальных проблем». Как НАТО «решает» проблемы при помощи гуманитарных интервенций и крылатых ракет, во многих регионах мира прекрасно знают на личном опыте.

На пространстве Евразии «Атлантический совет» реализует одну из самых важных своих программ, в фокусе внимания которой Россия, постсоветские республики и бывшие страны-члены Варшавского договора и Совета Экономической Взаимопомощи, то есть весь бывший просоветский восточный блок. Возглавляет Евразийский центр при «Атлантическом совете» экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Естественно, что в своей работе на территории разных стран «Атлантический совет» опирается как на поддержку со стороны американских посольств, так и взаимодействует с другими неправительственными организациями, проецирующими американскую «мягкую силу», например, «Национальным фондом демократии» (NED – признан нежелательным на территории России в 2015 году), «Агентством США по международному развитию» (USAID – деятельность запрещена в России в 2012 году) и другими. В каждой из стран, где оперирует «Атлантический совет», он сотрудничает и с представителями местной несистемной оппозиции. В России к таковым относится «Институт свободной России», с которым вашингтонский исследовательский центр выпускает совместные аналитические доклады.

На чьи деньги существует «Атлантический совет»? Если обратиться к данным за 2018 фискальный год, то среди главных доноров указаны британский Форин-офис, Госдепартамент США, Facebook, министерство иностранных дел Швеции, министерство обороны США, крупнейшие оборонные концерны Lockheed Martin, Boeing Company, Raytheon, министерство обороны и МИД Норвегии, фонды Рокфеллера и Карнеги, ВМС и ВВС США, НАТО и многие другие представители как из властных, так и мировых бизнес-структур.

Только официально «Атлантический совет» оперирует в своей деятельности миллионами долларов. Любопытно, что в числе спонсоров числится украинская энергетическая компания Burisma Holdings, скандально прославившаяся после появившейся информации о расследовании коррупционной деятельности внутри ее совета директоров, в которую оказался замешан Хантер Байден, сын кандидата в президенты США демократа Джо Байдена.

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Применительно к России давнюю деятельность «Атлантического совета» можно разделить на несколько направлений. Первое – неумолкаемые призывы к введению все новых и новых антироссийских санкций. И здесь заокеанским и европейским «экспертам» совета всегда готовы прийти на помощь отечественные внесистемные оппозиционеры: в разное время на мероприятиях, организованных советом на тему санкций, выступали Каспаров, Яшин, Касьянов, Немцова, Ходорковский – в общем, все известные лоббисты как можно более враждебной западной политики в отношении России. Те самые представители несистемной оппозиции, которые наперебой рассказывают о «российской диктатуре».

Второе направление – подготовка экспертных докладов по проблемам отношений США и России, в которых на постоянной основе упоминается мифическая «российская угроза», «подрывная деятельность Москвы» и прочие штампы западной пропаганды. Интересуются исследователи совета не только политикой и экономикой России, но и состоянием вооруженных сил, доклады о которых готовятся непосредственно для членов профильных комитетов в Сенате и палате представителей Конгресса США. Нашим читателям нет нужды напоминать, кто такой Андреас Ослунд – шведский дипломат и экономист, старший научный сотрудник совета, известный своими крайне жесткими высказываниями в адрес России и ее руководства. Понятно, что ни о какой объективности в подобных материалах данной организации не может быть и речи.

Достаточно вспомнить нашумевший доклад совета «Троянские кони Кремля», посвященный мнимым разносчикам российского влияния в европейских странах. В нем, в частности, утверждалось, что рост популярности греческих партий «СИРИЗА» (ультралевая) и «Золотая заря» (ультраправая) связан с не разочарованием широких народных масс социально-экономическим положением в стране, но с «подрывной работой» российского руководства.

Или возьмем доклад «Атлантического совета» под названием «Разрушение Алеппо», в котором Россия была обвинена во вмешательстве в сирийский конфликт, чем, по мнению авторов, положила начало самому «жестокому периоду в истории шестилетнего конфликта». Сюда же довеском шел доклад о якобы имевшем место применении правительством Башара Асада химического оружия против мирного населения с целью устрашения своих оппонентов.

В качестве авторов докладов нередко приглашаются журналисты, зарекомендовавшие себя как проверенные бойцы русофобского идеологического фронта. Например, Эллиот Хиггинс, основатель журналистского портала Bellingcat, небезызвестного своими скандальными «расследованиями» катастрофы малазийского «Боинга», в которой, естественно, обвиняются российские военнослужащие. Примерно так же готовились материалы по делу Скрипалей, «рашенгейту» и прочим. Вообще «Атлантический совет» во многом делает работу за всех западных журналистов, настроенных критически в отношении России, размещая на своем сайте список экспертов и аналитиков, готовых прокомментировать практически любую тему в идеологически выверенном ключе. Ценность этих комментариев находится примерно на том же уровне, что и у докладов о ситуации в Сирии, упомянутых выше.

В-третьих, «Атлантический совет» активно занимается борьбой с «российской дезинформацией, ложью и фальшивыми новостями». С этой целью чуть более года назад совет дал старт новой инициативе под названием DisinfoPortal, суть которой с точки зрения российского наблюдателя нельзя оценить иначе, кроме как типичную охоту на ведьм. Создан он только с одной целью: помешать западному обывателю получать достоверную информацию о России, которую он уже давно во многом черпает из независимых и альтернативных источников.

Данный информационный ресурс объединяет всех интернет-борцов с Россией, зачастую с Украины, из Польши и Прибалтики, в настоящие армии троллей, в чью задачу входит создание в мировой Сети «интерактивного онлайн-руководства по отслеживанию кремлевских кампаний по дезинформации за рубежом». И все это под крики об опасных российских ботах и купленной русскими рекламе в соцсетях, которая «помогла избранию Трампа и привела к Брекситу».

В современную эпоху пропаганда превратилась в выгодный бизнес. От напряженности в отношениях с Россией выигрывают практически все крупные доноры «Атлантического совета»,

поэтому о какой-либо объективности в его материалах и докладах о России не может быть и речи. Разве интересам спонсоров из какого-нибудь «Норвежско-американского совета оборонной промышленности» отвечает конструктивная деятельность, направленная на диалог с Москвой? Конечно, нет. Все что нужно – еще пара статей и конференций о российской угрозе западным демократиям в Арктике, после чего Осло закупит еще несколько американских радаров и истребителей.

На протяжении вот уже нескольких десятков лет «Атлантический совет» осуществляет открытое идеологическое и информационное наступление на Россию, обслуживая интересы американских военных подрядчиков. Решение Генпрокуратуры о том, что данная организация «угрожает основам конституционного строя и безопасности страны», а значит, не имеет права открывать новые филиалы на территории России, а также обязана закрыть все действующие, представляется единственно верной формулировкой. Возможно, сделать это следовало на несколько лет раньше.