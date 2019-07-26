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26 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Ветер истории дует с Востока

Сергей Зацаринный, писатель
Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Есть смысл подумать, чему нас может научить опыт Золотой Орды. Подробности...

Кибервойна на самом деле уже идет

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
СМИ все больше пишут про кибервойну и кибершпионаж. Марк Эспер, потенциальный кандидат в министры обороны США, открыто заявил, что «кибервойна между США и Россией уже идет». Но что такое кибервойна и как в нее воюют? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
Обсуждение: 136 комментариев
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    Какими товарами знамениты российские регионы

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

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              «Гнездо русофобии» изгоняют из России

              Атлантический совет в России возглавляет лично американский посол   26 июля 2019, 10:56
              Фото: AtlanticCouncil/YouTube
              Текст: Артем Филиппов

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              Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию?

              Первоначально основанный в 1961 году со штаб-квартирой в Вашингтоне, «Атлантический совет» был призван налаживать сотрудничество между США и Западной Европой. Постепенно он превратился в один из самых влиятельных аналитических центров по обе стороны Атлантики. Сегодня его можно с уверенностью назвать структурой, неотличимой от других подразделений НАТО.

              Через свои региональные центры «Атлантический совет» реализует многочисленные проекты и программы, направленные, согласно уставу организации, на построение «более безопасного» мира при помощи «центральной роли НАТО в решении глобальных проблем». Как НАТО «решает» проблемы при помощи гуманитарных интервенций и крылатых ракет, во многих регионах мира прекрасно знают на личном опыте.

              На пространстве Евразии «Атлантический совет» реализует одну из самых важных своих программ, в фокусе внимания которой Россия, постсоветские республики и бывшие страны-члены Варшавского договора и Совета Экономической Взаимопомощи, то есть весь бывший просоветский восточный блок. Возглавляет Евразийский центр при «Атлантическом совете» экс-посол США на Украине Джон Хербст.

              Естественно, что в своей работе на территории разных стран «Атлантический совет» опирается как на поддержку со стороны американских посольств, так и взаимодействует с другими неправительственными организациями, проецирующими американскую «мягкую силу», например, «Национальным фондом демократии» (NED – признан нежелательным на территории России в 2015 году), «Агентством США по международному развитию» (USAID – деятельность запрещена в России в 2012 году) и другими. В каждой из стран, где оперирует «Атлантический совет», он сотрудничает и с представителями местной несистемной оппозиции. В России к таковым относится «Институт свободной России», с которым вашингтонский исследовательский центр выпускает совместные аналитические доклады.

              На чьи деньги существует «Атлантический совет»? Если обратиться к данным за 2018 фискальный год, то среди главных доноров указаны британский Форин-офис, Госдепартамент США, Facebook, министерство иностранных дел Швеции, министерство обороны США, крупнейшие оборонные концерны Lockheed Martin, Boeing Company, Raytheon, министерство обороны и МИД Норвегии, фонды Рокфеллера и Карнеги, ВМС и ВВС США, НАТО и многие другие представители как из властных, так и мировых бизнес-структур.

              Только официально «Атлантический совет» оперирует в своей деятельности миллионами долларов. Любопытно, что в числе спонсоров числится украинская энергетическая компания Burisma Holdings, скандально прославившаяся после появившейся информации о расследовании коррупционной деятельности внутри ее совета директоров, в которую оказался замешан Хантер Байден, сын кандидата в президенты США демократа Джо Байдена.

              Применительно к России давнюю деятельность «Атлантического совета» можно разделить на несколько направлений. Первое – неумолкаемые призывы к введению все новых и новых антироссийских санкций. И здесь заокеанским и европейским «экспертам» совета всегда готовы прийти на помощь отечественные внесистемные оппозиционеры: в разное время на мероприятиях, организованных советом на тему санкций, выступали Каспаров, Яшин, Касьянов, Немцова, Ходорковский – в общем, все известные лоббисты как можно более враждебной западной политики в отношении России. Те самые представители несистемной оппозиции, которые наперебой рассказывают о «российской диктатуре».

              Второе направление – подготовка экспертных докладов по проблемам отношений США и России, в которых на постоянной основе упоминается мифическая «российская угроза», «подрывная деятельность Москвы» и прочие штампы западной пропаганды. Интересуются исследователи совета не только политикой и экономикой России, но и состоянием вооруженных сил, доклады о которых готовятся непосредственно для членов профильных комитетов в Сенате и палате представителей Конгресса США. Нашим читателям нет нужды напоминать, кто такой Андреас Ослунд – шведский дипломат и экономист, старший научный сотрудник совета, известный своими крайне жесткими высказываниями в адрес России и ее руководства. Понятно, что ни о какой объективности в подобных материалах данной организации не может быть и речи.

              Достаточно вспомнить нашумевший доклад совета «Троянские кони Кремля», посвященный мнимым разносчикам российского влияния в европейских странах. В нем, в частности, утверждалось, что рост популярности греческих партий «СИРИЗА» (ультралевая) и «Золотая заря» (ультраправая) связан с не разочарованием широких народных масс социально-экономическим положением в стране, но с «подрывной работой» российского руководства.

              Или возьмем доклад «Атлантического совета» под названием «Разрушение Алеппо», в котором Россия была обвинена во вмешательстве в сирийский конфликт, чем, по мнению авторов, положила начало самому «жестокому периоду в истории шестилетнего конфликта». Сюда же довеском шел доклад о якобы имевшем место применении правительством Башара Асада химического оружия против мирного населения с целью устрашения своих оппонентов.

              В качестве авторов докладов нередко приглашаются журналисты, зарекомендовавшие себя как проверенные бойцы русофобского идеологического фронта. Например, Эллиот Хиггинс, основатель журналистского портала Bellingcat, небезызвестного своими скандальными «расследованиями» катастрофы малазийского «Боинга», в которой, естественно, обвиняются российские военнослужащие. Примерно так же готовились материалы по делу Скрипалей, «рашенгейту» и прочим. Вообще «Атлантический совет» во многом делает работу за всех западных журналистов, настроенных критически в отношении России, размещая на своем сайте список экспертов и аналитиков, готовых прокомментировать практически любую тему в идеологически выверенном ключе. Ценность этих комментариев находится примерно на том же уровне, что и у докладов о ситуации в Сирии, упомянутых выше.

              В-третьих, «Атлантический совет» активно занимается борьбой с «российской дезинформацией, ложью и фальшивыми новостями». С этой целью чуть более года назад совет дал старт новой инициативе под названием DisinfoPortal, суть которой с точки зрения российского наблюдателя нельзя оценить иначе, кроме как типичную охоту на ведьм. Создан он только с одной целью: помешать западному обывателю получать достоверную информацию о России, которую он уже давно во многом черпает из независимых и альтернативных источников.

              Данный информационный ресурс объединяет всех интернет-борцов с Россией, зачастую с Украины, из Польши и Прибалтики, в настоящие армии троллей, в чью задачу входит создание в мировой Сети «интерактивного онлайн-руководства по отслеживанию кремлевских кампаний по дезинформации за рубежом». И все это под крики об опасных российских ботах и купленной русскими рекламе в соцсетях, которая «помогла избранию Трампа и привела к Брекситу».

              В современную эпоху пропаганда превратилась в выгодный бизнес. От напряженности в отношениях с Россией выигрывают практически все крупные доноры «Атлантического совета»,

              поэтому о какой-либо объективности в его материалах и докладах о России не может быть и речи. Разве интересам спонсоров из какого-нибудь «Норвежско-американского совета оборонной промышленности» отвечает конструктивная деятельность, направленная на диалог с Москвой? Конечно, нет. Все что нужно – еще пара статей и конференций о российской угрозе западным демократиям в Арктике, после чего Осло закупит еще несколько американских радаров и истребителей.

              На протяжении вот уже нескольких десятков лет «Атлантический совет» осуществляет открытое идеологическое и информационное наступление на Россию, обслуживая интересы американских военных подрядчиков. Решение Генпрокуратуры о том, что данная организация «угрожает основам конституционного строя и безопасности страны», а значит, не имеет права открывать новые филиалы на территории России, а также обязана закрыть все действующие, представляется единственно верной формулировкой. Возможно, сделать это следовало на несколько лет раньше.


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