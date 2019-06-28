Минюст включил в список нежелательных организаций «Свободную Россию»

Министерство юстиции включило в список неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России американский фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation). Об этом заявил директор департамента организации и контроля Минюста Андрей Чумаков.

«28 июня Минюстом России в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения заместителя генерального прокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Free Russia)», – сказал Чумаков, передает ТАСС.

Согласно открытым данным, фонд «Свободная Россия» был создан в 2014 году группой российских эмигрантов в Соединенных Штатах. Фонд стал 16-й неправительственной организацией, включенной в перечень нежелательных, и единственной, которая попала в список в 2019 году.